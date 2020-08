Pedro Trigueira: «Dentro do campo sou um chato do caraças»

Contratado recentemente pelo Tondela para as próximas duas épocas, Pedro Trigueira mostrou na tarde desta quarta-feira, nas redes sociais da SAD dos beirões, a sua motivação para abraçar este novo desafio da carreira.





"Estou feliz por ter assinado pelo Tondela. É uma oportunidade que me deram e vou querer agarrá-la com unhas e dentes. Fora de campo, quem me conhece, sabe que eu sou muito tranquilo. Dentro de campo, sou um chato do caraças. Estou sempre a gritar e a falar", afirmou o jogador, de 32 anos, com alguma dose de boa disposição à mistura.O guardião deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "É para estarmos todos unidos, presencialmente ou não, para tornar o Tondela mais forte."