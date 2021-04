Pedro Trigueira e a primeira vitória fora na Liga: «Foi um grito de revolta»

Pedro Trigueira tem sido o titular da baliza do Tondela e foi, por isso, um dos 'culpados' da primeira vitória dos beirões na Liga, no último domingo, na casa do V. Guimarães.





"É o sentimento de dever cumprido. Já há alguns jogos que tentávamos ganhar fora, mas não o conseguíamos. Já no jogo com o Santa Clara, perdemos dois pontos da forma que foi. Foi muito um grito de revolta porque eram os três pontos fora que estávamos a precisar para nos dar um alento mais para o final da época", afirmou o experiente guardião aos meios dos auriverdes.Anteriormente suplente de Babacar Niasse, Trigueira granjeou de novo a titularidade ao longo dos últimos jogos. "Estou eu a jogar, mas o meu comportamento é sempre o mesmo. Gosto de ajudar os meus colegas. Ao ajudá-los, estou a ajudar-me a mim. O 'Baba' (Babacar Niasse) estava bem, agora estou eu a jogar. Penso que estou numa boa forma e espero continuar a ajudar o Tondela até ao final", disse o jogador, de 32 anos.Em relação ao embate marcado para o próximo sábado, às 18.00h, perante o FC Porto, no Estádio João Cardoso, Pedro Trigueira lembra as duas partidas onde o Tondela discutiu o resultados contra os dragões esta época (derrotas no Dragão para a Liga, por 4-3, e para a Taça, por 2-1)."Mostrámos que temos qualidade para fazer melhor. Perdemos muito por culpa nossa, por erros que cometemos. Vamos conseguindo corrigi-los. Temos mostrado que somos capazes. A vitória contra o V. Guimarães vai-nos dar ainda mais força para conseguir um bom resultado", concluiu.