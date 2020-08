Pedro Trigueira reforça Tondela

O Tondela anunciou esta segunda-feira o guarda-redes Pedro Trigueira como o segundo reforço para a nova temporada - depois da chegada de Salvador Agra. O guardião, de 32 anos, assinou vínculo com os beirões até 2022 e pode ser a solução da equipa comandada por Pako Ayestarán para suprir a saída de Cláudio Ramos rumo ao FC Porto.





Antigo jogador do Moreirense, clube no qual na temporada passada não teve muito espaço competitivo, o guarda-redes mostrou-se feliz pelo passo dado e assumiu-se esperançado em fazer uma boa figura. "É um grande orgulho representar o Tondela. É um clube que conheço como adversário e do qual sempre tive muito boa opinião. Agora faço parte desta casa e quero ajudar os meus companheiros e a equipa a realizarmos uma boa época", sublinhou, em declarações ao site oficial do clube.