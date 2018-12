Pepa: «Acima de tudo é acreditar que ainda é possível chegar à final four»

O Tondela recebe esta sexta-feira o Nacional naquela que será a última jornada do grupo B da Allianz Cup e Pepa ainda acredita que, após derrota com o Sp. Braga e vitória diante do V. Setúbal, é possível o apuramento para a final four da competição."Acima de tudo é acreditar que ainda é possível. O nosso objetivo é fazer os seis pontos e depois logo vemos como fica na diferença de golos. É difícil, mas é fazer seis pontos e depois esperar para ver no que vai dar. Por outro lado, queremos a segunda vitória consecutiva em casa, o que já não acontece há muito tempo", afirmou o técnico, em antevisão à receção aos insulares.A vitória sobre o Marítimo, para a Liga, antes do Natal deixou a equipa um pouco mais tranquila. "A alegria no futebol e na vida faz toda a diferença. Queríamos há muito tempo ganhar e não estávamos a conseguir. Há que ir atrás de coisas melhores. O que nunca pode acontecer é sair do campo com aquele peso de pensar: O que é que eu podia ter feito mais? Tudo foi feito. Pé na chapa. Equipa agressiva, equipa intensa. A vitória sobre o Marítimo veio reavivar o Tondela que tanto nos orgulha e a nossa imagem de marca própria. É esse Tondela que não queremos deixar fugir das nossas mãos. Temos de comer o nosso queijinho, fazer o simples muitas vezes", expressou Pepa.Ciente de que uma viagem aos Açores e uma receção ao Sporting para o campeonato estão próximos, Pepa reconhece que vai haver rotatividade com o Nacional, equipa que, na sua ótica, tem "crescido": "Independentemente de querermos muito ganhar, é a oportunidade de dar minutos a menos utilizados. O contexto competitivo é que os deixa mais preparados para competir. Não há nada como o jogo. É uma oportunidade que eles terão. O Nacional é uma equipa que tem crescido. É capaz de estar a passar o seu melhor momento. Os jogos são todos importantes, como sabem. Olhando ao calendário que temos agora pela frente, não chegam a 72 horas de recuperação, mas temos de estar preparados para essa calendarização e acima de tudo tomarmos as melhores opções."Tondela e Nacional defrontam-se, no Estádio João Cardoso, esta sexta-feira, a partir das 19 horas.