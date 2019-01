Pepa: «Ainda não consegui perceber o lance do primeiro penálti»

Pepa, treinador do Tondela, lamentou a derrota deste domingo diante do Chaves e apontou o dedo à decisão do árbitro no penálti que deu vantagem aos flavienses."Entrámos muito bem no jogo, com personalidade, com bola, a sair por fora e a criar situações de golo. Ainda não consegui perceber o lance do primeiro penálti. Errar é humano, mas temos tecnologias e imagens para retificar o erro e o erro não foi retificado. É uma anedota aquele lance e fui expulso por isso, por dizer que o penálti foi uma anedota e não tenho problemas em assumir isso. Tirar um treinador do jogo por dizer isto, é assim tão grave. Não compreendo, custa-me que deixam uma a equipa sem treinador em campo por uma afirmação destas. A equipa reagiu a um soco tremendo, mas o jogo ficou marcado por três situações, esse penálti, o lance do Arango que tentou a recarga mas falhou o golo e foi infeliz e a expulsão do Ricardo [Costa]. Mesmo assim a equipa continuou a ter mais bola, mais lances de golo. Em relação aos jogadores, tudo fizeram, tentámos manter equilíbrio e cabeça. A arbitragem não diz tudo e temos de ser nós a dar a volta à situação dentro do campo, mas neste jogo aquele penalti foi ridículo de mais. Esta expulsão e este penalti, se fosse com outro tipo de holofotes ia ser muito falado.""Enquanto a janela de transferências estiver aberta é sempre complicado para todos os treinadores e equipas, pois sabemos que não depende de nós. Temos de estar focados no dia a dia, no trabalho, nas opções que temos e esperar pelo dia 31 de janeiro, pois sabemos que a partir daí fica encerrado.""Não houve atrito nenhum. Por vezes escreve-se de mais, e um pouco de novelas, não mexicanas, mas portuguesas. Está tudo bem e não aconteceu rigorosamente nada".