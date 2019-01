Pepa: «Deram a vida pelo Tondela»

Satisfeito pela vitória sobre o Sporting, por 2-1 , Pepa elogiou a atitude dos seus jogadores e enalteceu a justiça do resultado."Tivemos muito mérito no processo defensivo pois não deixámos o Wendel e o Bruno Fernandes desequilibrar e esse foi um dos segredos. Depois jogar toda a segunda parte com menos um foi heroico. Somos agressivos e vamos continuar a ser. É muito fácil mostrar cartões amarelos aos nossos jogadores. Eles neste jogo deram a vida pelo Tondela. Fomos rigorosos e conseguimos sair com critério para o ataque. Quando conseguimos fazer isso ficamos sempre mais perto da vitória. Volto a dizer que os meus jogadores foram heróis.""Tivemos de baixar entre cinco e dez metros também devido à qualidade do Sporting. Tentámos a todo o custo evitar os cruzamentos, e foi por isso que até entrou o Ícaro, pois sabíamos que o Sporting ia apostar no futebol direto."