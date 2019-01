Pepa deu palestra na... GNR

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Pepa teve uma tarde diferente esta sexta-feira, tendo marcado presença no comando distrital de Viseu da GNR, onde deu uma palestra acerca do seu percurso, tanto enquanto jogador como na qualidade de treinador. Um momento de partilha e interação potenciado pelos tondelenses que vai de encontro ao papel que o desporto desempenha na sociedade.Entretanto, o grupo de trabalho do Tondela continua a preparar a partida de segunda-feira, diante do Aves. Ícaro mantém-se como única carta fora do baralho do treinador beirão, ele que continua a fazer tratamento e fisioterapia a uma lesão muscular na coxa esquerda.