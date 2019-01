Pepa e a expulsão de Jorge Fernandes: «Não vi ali falta nenhuma»

Pepa, treinador do Tondela, apontou o dedo à expulsão de Jorge Fernandes na análise à partida desta segunda-feira com o Aves, na qual os beirões saíram derrotados por 2-0."Esse lance é muito complicado de perceber, eu não vi ali falta nenhuma, mas isso vale o que vale, temos de nos agarrar àquilo que depende de nós e que controlamos. Até à expulsão, estávamos com pouca profundidade, é verdade, mas estávamos com bola, o [Desportivo das] Aves estava a fechar os corredores, com o bloco baixo e com muita densidade sobre o campo defensivo, estávamos a tentar circular, mas a verdade é que o sumo não estava a sair, não estávamos a ser muito objetivos. Estávamos com bola, estávamos a ser pacientes, que era um jogo que iria requerer muita paciência da nossa parte e esse lance foi complicado, foi complicado para a equipa e a verdade é que houve uma frequência de faltas, há coisas que não percebo", frisou."O Jaquité foi aqui expulso com o Sporting por fazer alguma sequência de faltas seguidas e hoje viu-se um critério completamente diferente, mas isso a nós não vale de nada, temos é que reagir a este tipo de situações e tentámos. Mesmo na segunda parte entrámos com o objetivo de baixar um pouco as linhas, mesmo assim continuámos a tentar jogar e acabámos por sofrer um golo de bola parada. Continuámos atrás do resultado, nem sempre com o melhor critério, porque com menos um jogador é sempre muito difícil, e acabámos por sofrer um golo numa transição", acrescentou o treinador.