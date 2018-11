Pepa e o jogo com o Benfica: «Ninguém vai cobrar nada se derem a vida dentro do campo»

O treinador do Tondela disse este sábado que "ninguém vai cobrar nada" se os jogadores "derem a vida dentro do campo" este domingo, frente ao Benfica, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS."Queremos divertir-nos dentro do campo, termos muito rigor, estarmos focados nos três pontos e os jogadores sabem disso. Eles próprios comentam, e eu digo-lhes, ninguém vos vai cobrar nada se derem a vida dentro do campo", considerou Pepa, acrescentando que acredita que será "um bom jogo, com muitos golos".Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, agendado para as 17h30 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, o técnico assegurou que "a estratégia está bem delineada e todos os jogadores sabem o que têm a fazer"."Estamos preparados para a resposta dos jogadores ao que a equipa do Benfica quer dar. Sabemos também do apoio forte dos adeptos durante os 90 minutos e cabe-nos a nós roçar a perfeição, só assim é que nós vamos conseguir os três pontos", explicou.Pepa relativizou o atual momento do Benfica, defendendo que "isso acontece a todas as equipas" e, também por isso, sabe que os encarnados terão uma "reação forte, normal", até porque são "jogadores com muita qualidade, um treinador com muita qualidade e muitos títulos" conquistados."Temos de colocar o jogo para onde nos sentimos confortáveis, com muita intensidade, muita agressividade, não dar nenhum lance como perdido, antes pelo contrário. Queremos dar sequência à vitória e à boa exibição que tivemos em Santa Maria da Feira", assumiu Pepa, ao lembrar a vitória do Tondela por 4-2, na nona jornada, em 04 de novembro, frente ao Feirense.Para o jogo deste domingo, Pepa lembrou o triunfo no Estádio da Luz, por 3-2, em abril, na penúltima jornada da I Liga de 2017/18, para dizer que o Tondela venceu, porque estavam conscientes da "dificuldade e da mais valia do Benfica", mas a "entrega e solidariedade" da sua equipa acabaram por ser o segredo da vitória."Sabemos que vamos ter menos bola. E não é nós recuarmos, é sermos empurrados com alguma naturalidade, mas depois também temos de ser inteligentes e tirar proveito do espaço que vamos ter", avançou.O Tondela, 13.º classificado com nove pontos, recebe o Benfica, quinto com 17, no domingo, a partir das 17h30, no Estádio João Cardoso, a contar para a 10.ª jornada da Liga NOS.