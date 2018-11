Pepa e o tema SAD: «São pessoas do futebol, com conhecimento e com bagagem»

O Tondela joga este domingo com o Vitória de Setúbal para a Allianz Cup, num jogo em que só a vitória interessa às duas equipas. O empate deixa-as, praticamente, fora da possibilidade de acesso à final four da prova.Contudo, a conferência de imprensa de Pepa de antevisão do encontro decorrida ao final desta manhã acabou por ficar marcada pelos acontecimentos da semana, com a venda de 80% das acções da SAD ao Hope Groupe. Pepa mostra confiança na nova fase do Tondela. "São pessoas do futebol, com conhecimento e com bagagem", afirmou Pepa. O técnico tondelense revelou que, no início da época, antes de renovar contrato, pediu a Gilberto Coimbra para saber o que ia acontecer no clube.Pepa elogiou o novo líder da SAD, o espanhol David Berenguer, ao ter afirmado que "não ia mudar a política do clube", pelo que Pepa perspectiva "coisas muito boas, para além daquilo que o clube já fez". Contudo, o técnico não esqueceu Gilberto Coimbra, presidente do clube, "que fez um trabalho impressionante" e que, refere Pepa, "terá sentido que faltava dar aquele impulso, que ele já não conseguia, com a massa crítica existente na região", e que o grupo que agora assume o controlo da SAD "traz outro tipo de capacidade para o clube continuar a crescer ainda mais".O treinador tomou atenção às palavras de David Berenguer quando afirmou que "é muito difícil um clube com pouco historial manter-se na 1ª Liga e o Tondela conseguiu-o", pelo que, diz Pepa, "é alguém que tem noção das dificuldades"."Agora é agarrarmo-nos todos para ter um Tondela estável na 1ª Liga e dar-lhe o que precisa. E há ferramentas para isso. Temos que crescer todos juntos e esse tem que ser o caminho", sustentou ainda.Quanto à partida com o V. Setúbal, Pepa antevê "um jogo aberto, agressivo, com duas equipas à procura da vitória", pois "qualquer outro resultado deixa-as, praticamente, fora do acesso à final four", embora ainda fique a faltar um jogo. "Vamos a Setúbal para vencer", vincou.O técnico tondelense garantiu que, no Tondela, "não há titulares e amanhã entrará a melhor equipa", garantindo, contudo, que Ricardo Alves jogará de início, numa partida onde fará algumas alterações no onze, face às ausências de vários jogadores nas seleções nacionais dos seus países, desde logo Cláudio Ramos (seleção A de Portugal) e Jorge Fernandes (sub-21 lusos).