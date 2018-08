As opções de Pepa para o eixo da defesa estão limitadas face às ausências, já de há semanas, de Ricardo Costa e Ícaro. Por isso, no arranque oficial da época, contra o V. Guimarães, para a Taça da Liga Allianz, depois de amanhã, devem alinhar Jorge Fernandes e Tiago Graça como soluções de recurso.No meio-campo também há limitações: com as baixas físicas de Sergio Peña e João Mendes, Bruno Monteiro e Hélder Tavares devem alinhar lado a lado na zona intermédia, dando confiança ao treinador.

Autor: Ruben Tavares