Pepa espera jogo "muito aguerrido" e com "muitos duelos" frente ao Vitória de Setúbal

O treinador do Tondela, Pepa, disse este sábado que espera um jogo "muito aguerrido e com muitos duelos" na receção ao Vitória de Setúbal, em jogo da oitava jornada da Liga NOS, no domingo."Vamos encontrar uma equipa muito experiente que não tem problemas em baixar as linhas para depois ser muito objetiva e prática, são características do [treinador] Lito [Vidigal] que as organiza bem, portanto vejo um jogo de paciência mas muito aguerrido, com muitos duelos a meio-campo, principalmente", caracterizou Pepa.Na conferência de imprensa de antecipação da oitava jornada, o treinador do Tondela admitiu que os seus jogadores "têm de ter paciência com a bola e não serem precipitados para quererem chegar ao golo e ao último terço com muita pressa"."Quando digo paciente não é sem o pé na chapa, quando digo paciente é na circulação da bola e ser paciente para criar superioridade em determinadas zonas em que percebemos e sentimos que podemos ferir o Vitória de Setúbal", especificou.Pepa reconheceu que o adversário, além de ser "muito objetiva, é uma equipa que, com muita facilidade, está nas costas da linha defensiva adversária", neste caso do Tondela, "ou até na cara do guarda-redes"."É uma equipa muito vertical, muito rápida nas transições e temos de estar muito atentos a isso também", identificou o treinador auriverde, que reconheceu que o Tondela "tem feito melhores jogos fora" do que em casa.O Tondela, 16.º classificado com seis pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 11.º com oito, no domingo, a partir das 15:00.