Pepa: «Este é o Tondela que nós conhecemos»

Pepa, treinador do Tondela, mostrou-se satisfeito pela vitória dos beirões diante do Marítimo, sublinhando a atitude demonstrada pela equipa."Este é o Tondela que nós conhecemos, independentemente da vitória que era fulcral, muito importante mesmo. Houve acima de tudo o rigor defensivo muito grande, um jogo exterior muito forte, é onde nós somos mais fortes e temos de potenciar isso, uma reação à perda também muito boa e as oportunidade de golo foram claríssimas da nossa equipa. A exibição foi boa, foi de entrega, foi de querer dar a volta às coisas e mais uma vez uma atitude e uma capacidade de reação porque, sem estar a tirar mérito ao Marítimo, a verdade é que numa falta que deixa muito a desejar no meio campo, o Hélder [Tavares] corta a bola, a segunda vez que o Marítimo vai ao nossos meio-campo defensivo faz golo. E isso pode abanar com qualquer equipa, principalmente uma equipa que está com necessidade de pontos e de exibições e nós ali agarrámo-nos uns aos outros e continuamos em cima do Marítimo, porque as oportunidades iam surgindo e, com naturalidade, conseguimos fazer os golos. Podíamos ter feito mais, não conseguimos", referiu."Tínhamos de fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance, não poderíamos ir para casa com algo por fazer, mesmo que não conseguíssemos os três pontos, tínhamos de fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance e assim foi. Queríamos muito passar o Natal fora daquela zona desconfortável, mas também temos de ter algo que não pode faltar nesta equipa, que é a alegria, quando digo alegria não é andar aí com nariz de palhaço, é pensamento positivo, alegria no que fazemos, transpor para o jogo a alegria e a competitividade e a agressividade que temos nos treinos e estarmos cientes que se tudo fizermos saímos sempre de cabeça levantada. Não é que esta vitória venha dar confiança, mas acima de tudo que retire algumas nuvens que andavam aí um pouco escuras e alguma desconfiança. Temos de ter confiança uns nos outros, olhar par ao lado e acreditar que todos vão ajudar. Todos", acrescentou o técnico.Também Ricardo Costa abordou o triunfo, frisando que o Natal até terá um sabor diferente."Quando se ganha um sorriso nas caras corresponde e diz muita coisa, procuramos há muito tempo esta vitória, sabíamos que a fase não estava a ser boa, porque vínhamos de cinco derrotas seguidas e é lógico que para o espírito de um grupo é complicado. Sabíamos que estávamos a trabalhar bem todas as semanas, sabíamos que estávamos a fazer um bom trabalho para encarar um jogo para ganhar, mas não estávamos a conseguir bons resultados e hoje pronto, foi um bocado sofrido, mas se calhar tem melhor sabor, já se pode comer o bacalhau sem nenhuma espinha. Ninguém quer perder e viver sobre uma derrota, sobre duas derrotas, sobre três derrotas é complicado. É lógico que vimos para aqui com uma mentalidade, somos profissionais, temos de vir fazer sempre o nosso melhor, mas é muito mais fácil vir treinar quando se ganha que quando perdes", concluiu o capitão.