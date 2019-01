Pepa: «Fomos equilibrados quando perdemos a bola»

Pepa, treinador do Tondela, mostrou-se satisfeito pela vitória desta quarta-feira nos Açores, diante do Santa Clara."Espero sempre coisas positivas, seja com quem for. Era importante dar continuidade às vitórias, sabendo que íamos encontrar uma equipa muito confiante e muito confortável na tabela classificativa. Tivemos mais remates. Faltou-nos foi critério e discernimento no último terço. Os jogadores interpretaram muito bem aquilo que tínhamos de fazer. A equipa esteve bem, acima de tudo muito equilibrada nos momentos de perda de bola. Foi um jogo não tão bem jogado, mas emotivo, intenso, com as duas equipas a procurarem a vitória.""O Pité não tem tido muitas oportunidades, é verdade, por opção minha. Os treinadores têm de viver com isso, com as suas decisões. Mas nunca deixou de trabalhar e o grupo tem um carinho imenso por ele, e ele pelo grupo. Ele merece este destaque, viver isto, mas já hoje o foco é o próximo jogo".