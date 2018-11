Pepa frisa competitividade interna e cita... Sérgio Conceição

Pepa elogiou os níveis de competitividade interna no Tondela, na sequência das vitórias e boas exibições diante do V. Setúbal e Vale Formoso. E, a esse propósito, até citou Sérgio Conceição, treinador do FC Porto."São muitas dores de cabeça para fazer a convocatória. Às vezes gosto de ouvir as conferências de imprensa dos meus colegas, por exemplo o que Sérgio Conceição diz, que os jogadores fiquem com azia mas que depois trabalhem em campo. Eu também joguei e sei que não é fácil ficar de fora de uma convocatória, mas acredito e eles também têm de acreditar nisto: nós crescremos muito com esta competitividade e estas dores de cabeça", afirmou Pepa, na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.O treinador considera que a convocatória para o jogo com o Portimonense foi "das mais difíceis de fazer" desde que assumiu o comando dos beirões. "Quem me dera que continue a ser assim, será sinal de que estamos num nível muito bom. Teremos uma sequência grande de jogos, para a Liga e para as duas Taças e no início do ano novo jogos com o Santa Clara e Sporting. Será uma sequência grande de jogos e é satisfatório ter o grupo assim como está", destacou Pepa.O treinador elogiou a qualidade individual do Portimonense e sublinhou que a sua equipa terá de ser "melhor que o adversário a nível coletivo" para poder conquistar os três pontos. "A intensidade que colocámos em jogo frente ao Feirense e Benfica não pode diminuir nem um bocadinho", acrescentou, lembrando que o Tondela torna-se "banal" quando não atua de forma "intensa e solidária".A comitiva beirã já rumou ao Algarve. Este sábado fará o derradeiro treino de preparação para o desafio com o Portimonense, agendado para este domingo à tarde.