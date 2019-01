Pepa não conta com Ricardo Costa e Ícaro para o jogo com o Belenenses

O defesa-central e capitão da equipa, Ricardo Costa, é um dos excluídos da lista de Pepa para fazer frente ao Belenenses, no sábado, na 18.ª jornada na Liga NOS.Ricardo Costa cumpre castigo depois de um vermelho direto frente ao Chaves, na 17.ª jornada, em casa do clube transmontano.De fora está também Ícaro, que, nos treinos de hoje, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e aguarda exames complementares para o devido tratamento, entrando para o seu lugar Jorge Fernandes.O Tondela, 13.º classificado, com 18 pontos, e o Belenenses, sexto, com 28, defrontam-se no sábado, no Estádio Nacional, em Lisboa, a partir das 15h30, em encontro da 18.ª jornada da prova.: Cláudio Ramos, Diogo Silva e Pedro Silva.: Joãozinho, João Reis, Ricardo Alves, Tembeng, Jorge Fernandes, David e Moufi.: Sergio Peña, João Mendes, Bruno Monteiro, Jaquité e Pité.: Xavier, Tomané, Chicho Arango, Delgado e Murillo.