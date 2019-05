Pepa: «Não desistimos e ficou aqui bem provado»

Pepa mostrou-se satisfeito com o empate do Tondela em Alvalade , sublinhando a reação da equipa ao penálti sofrido logo nos primeiros minutos."Foi um jogo fantástico, de grandes emoções. A nossa estratégica passava por controlar o jogo interior do Sporting. Era preciso termos mais um médio e acabou por resultar. Entrámos com uma oportunidade clara, depois temos um livre perigoso e na primeira situação do Sporting, com mérito, há o penálti. Tem um peso grande. Ficamos sem os centrais e o lateral direito para o jogo em casa. Tivemos de ter muito equilíbrio, era fácil perder a cabeça. Ninguém desistiu. Parabéns os jogadores, foram uns autênticos guerreiros. Podíamos ter ganho ou perdido, mas estivemos próximos na posse, remates, oportunidades. Foi um jogo muito equilibrado. Continuamos a depender só de nós", frisou à Sport TV."Estou aqui todo usado porque foi um jogo de loucos. Não é fácil, não dá para pedir para parar o jogo, não há tempos de desconto. Agora é recuperar e descansar. Não desistimos e ficou aqui bem provado", concluiu.