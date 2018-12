Pepa: «Não fizemos por merecer mais»

Pepa, treinador do Tondela, mostrou-se desiludido com a exibição da sua equipa no Bessa, este sábado."Foi um jogo muito pouco conseguido da nossa parte. Mérito do Boavista, mas muito demérito nosso. Passividade, muito espaço entre linhas, muitos duelos individuais perdidos e as segundas bolas foram praticamente todas do Boavista. Não fizemos por merecer mais do que aquilo que aconteceu e não podemos passar do oito para o oitenta de uma forma tão drástica. Hoje, houve muito pouco Tondela e o Boavista aproveitou, cresceu, mandou no jogo e acabou por acontecer o que acontecer. Fizemos uma exibição muito fraca na primeira parte e reagimos na segunda, mas, mesmo assim, longe do que somos capazes, do que já fizemos e do que pretendemos. Temos noção de que a situação é delicada em termos de pontos. Estávamos longe de pensar ter estes pontos nesta altura. Houve jogos em que perdemos, mas com exibições que nos deixavam o alento de estarmos no bom caminho. Hoje, não gostámos e todos temos noção disso. O Boavista aproveitou muito bem, pois fez deste jogo uma final, como se fosse o último da sua vida, e nós não, estivemos desligados do jogo durante muito tempo", referiu."Temos de ser nós, porque só dependemos de nós. Temos de olhar mais para dentro e menos para fora e isso requer trabalho e o caráter de enfrentar esta realidade. Não podemos andar de peito feito e inchados quando as coisas estão a correr muito bem e também não vou deixar que alguém se esconda ou baixe a cabeça. Este grupo de jogadores já fez grandes jogos e ninguém desaprendeu. É preciso trabalho e reagir forte já no próximo jogo, para a Taça de Portugal, com o Leixões, e no seguinte, com o Marítimo para o campeonato", acrescentou o técnico dos beirões.