Pepa: «Ninguém aqui se pode esconder»

Pepa, treinador do Tondela, reagiu à eliminação da Taça de Portugal aos pés do Leixões dizendo que a equipa poderia ter feito história esta terça-feira."Parabéns ao Leixões por passar aos quartos-de-final. Na segunda parte, o Tondela não desapareceu do jogo, ambas as equipas tentaram ganhar. O Leixões começou o jogo a ganhar, tivemos uma reação forte e podíamos até ter feito o 3-1, mas, ao não o conseguir, o Leixões fez o 2-2 e, com as duas equipas a bater-se com tudo, caiu para o Leixões. Tínhamos a possibilidade de fazer história, mas não aconteceu. Só há uma coisa a fazer: reagir. Acredito sempre no trabalho e na resiliência. Ninguém aqui se pode esconder, temos de encarar as coisas de frente", resumiu.