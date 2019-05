Pepa: «Ninguém vai atirar a toalha ao chão»

deixou o Tondela em maus lençóis no que diz respeito à permanência, mas Pepa acredita que os seus jogadores vão conseguir manter o clube entre a elite."Está muito difícil, mas não está impossível, portanto, só temos de nos queixar daquilo que não conseguimos fazer. Aquele segundo golo marcou o jogo, mas nem eu nem ninguém vai atirar a toalha ao chão. Ficou mais difícil [conseguir a manutenção]. Perdemos aqui uma oportunidade de sair da 'linha de água', é verdade, mas não podemos desistir. Temos de reagir já no próximo jogo.""Não o conseguimos hoje e aqui ninguém desiste, nesta casa, portanto temos noção que está mais complicado, mais difícil, mas não está impossível, longe disso.""A primeira parte não foi muito conseguida, é verdade, mas a segunda parte entramos a pressionar, com volume ofensivo, fizemos o golo e aquele segundo golo [do Santa Clara] foi um sopro enorme. A partir daí não conseguimos reagir, animicamente fomos abaixo, o que acaba por ser um pouco inexplicável, mas as pernas começaram a pesar muito.""Não é falta de atitude, é falta de correr, é o peso nas pernas e a responsabilidade que temos de a assumir, mas aqui questões emocionais tomaram conta de nós e o Santa Clara acabou por fazer o 2-1 e acabámos depois por tornar o jogo sofrível.""O jogo de Alvalade [com o Sporting] é crucial para podermos levar isto até ao último jogo [com o Desportivo de Chaves]".