Pepa: «O V. Setúbal teve o dobro dos duelos ganhos»

Após a, Pepa não escondeu a preocupação com o registo caseiro do Tondela esta temporada. O treinador diz que o V. Setúbal ganhou o dobro dos duelos no jogo da oitava jornada e diz que é preciso adaptar a estratégia para este tipo de jogos."[Sobre os jogos piores em casa que fora] Está identificado e está a criar-nos mossa, está a criar-nos problema, sem dúvida. Foi com o Nacional, foi agora com o Vitória de Setúbal, tivemos mais bola, mais cantos, mais remates, mas há aqui um dado estatístico que me preocupa a mim e a todos nós e é algo que temos de inverter.A verdade é que o Vitória de Setúbal teve o dobro dos duelos ganhos e a estatística vale o que vale (...), mas é um dado que mostra muito daquilo do jogo. Nós queríamos ganhar, nós quisemos ganhar e por muita precipitação que, às vezes, possa acontecer há algo que não podemos ter, metade dos duelos individuais, em relação à outra equipa.Aliado à falta de discernimento, aí é o meu papel ter de encontrar outro tipo de soluções para jogos em casa, com equipas que baixam o bloco. O Nacional fez isso, o Vitória de Setúbal fez isso e a verdade é que nós não conseguimos desbloquear essa situação.(Sobre o atraso para a sala de imprensa) Está o presidente, estou eu, está o staff, estão os jogadores, estamos todos descontentes com aquilo que não conseguimos fazer, isto é um grupo de trabalho unido e temos de ter essa capacidade. Quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perdemos todos, e é normal estarmos juntos nestes momentos.Nos últimos 15 minutos houve três minutos de tempo útil e isso é triste para o futebol e é mau para nós que estávamos a correr atrás do tempo e depois dar cinco minutos [de compensação] é incompreensível", disse.