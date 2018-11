Pepa: «Os jogadores foram monstruosos»

O Tondela saiu este domingo da zona de despromoção da Liga NOS, ao vencer por 4-2 no estádio do Feirense, em jogo da nona jornada da prova."Foi uma vitória com muita qualidade, mas para a qualidade aparecer tivemos de ter muito brio, muita entrega e lutar muito. Sabíamos que o Feirense não dá um lance por perdido, que este é um campo difícil e que o Feirense é uma equipa bem orientada, mas sabíamos também tínhamos de arregaçar as mangas e ser equipa uma humilde. Hoje não posso deixar de dar os parabéns aos jogadores porque foram monstruosos. Foi uma exibição incrível", disse Pepa.O treinador considerou que "foi um jogo muito intenso, com alguns momentos de qualidade das duas equipas". "Foi bom de se assistir, de se viver, com duas equipas que procuraram a vitória desde o primeiro minuto. E quando assim é o espectáculo sai favorecido. Sabíamos que tínhamos de anular o corredor central, onde o Tiago Silva e o Babanco têm muita qualidade na construção, e conseguimos. Fomos vencedores com inteira justiça", prosseguiu.Pepa acredita que foi o início de uma boa recuperação. "Queríamos ter mais pontos, mas sabemos que o campeonato é uma maratona. Há a frustração de perder alguns pontos em casa, mas temos, acima de tudo, de manter o equilíbrio. Temos de ficar satisfeitos por esta exibição, mas não podemos esconder-nos quando as coisas correm mal", explicou.