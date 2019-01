Pepa prevê um "desafio tremendo" frente ao Belenenses

O treinador do Tondela, Pepa, assumiu esta quinta-feira que prevê um "desafio tremendo" frente ao Belenenses, um jogo "muito rico em termos táticos", no Estádio do Jamor, na 18.ª jornada da I Liga."Prevejo um jogo muito difícil, muito rico em termos táticos, um desafio tremendo para nós, porque é uma equipa que tem feito um campeonato extraordinário. A verdade é que jogam num sistema que não é muito habitual em Portugal e as equipas têm tido dificuldades", considerou Pepa.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Belenenses, agendado para as 15:30 de sábado, no Estádio Nacional, em Lisboa, o técnico lembrou a primeira jornada do campeonato, em casa, o desaire por 1-0 com os azuis."É uma equipa que defende muito bem, sente-se muito confortável naquele sistema, e cabe-nos a nós identificarmos a forma e a melhor estratégia para conseguirmos contornar e criar dificuldade ao Belenenses, sabendo que depois, sem bola, temos de estar muito coesos, com as linhas juntas", soltou o treinador auri-verde.Pepa assumiu que o Tondela dentro do campo "tem de saber pôr em prática aquilo que na teoria já foi identificado" e perceber onde "pode ferir o Belenenses" e evitar que este "crie aqueles perigos que têm conseguido fazer às outras equipas".Depois da derrota por 2-1 frente ao Chaves, a terminar a primeira volta, que interrompeu um ciclo de quatro vitórias, Pepa considerou que "foi um furo" e, como tal, "é mudar o pneu e siga, não há nada a fazer"."Isso não pode é influenciar dentro do campo. Temos de ter equilíbrio emocional e cabeça. Não é fácil aquilo que aconteceu no último jogo, mas temos de ser equilibrados e não reagir a esse tipo de situações dentro do campo. Temos de ser fortes mentalmente, porque ninguém mete a bola na baliza a não ser nós, ou o adversário", reagiu.Com menos um médio, depois da saída de Hélder Tavares para a equipa turca Altay Spor Kulübü, Pepe frisou que "a confiança é total em quem está", mas reconheceu que "se saiu um jogador, é normal que tenha de entrar um jogador", embora o foco atual seja o jogo com o Belenenses, porque "o resto está a ser trabalhado com calma".O Tondela, 13.º classificado, com 18 pontos, e o Belenenses, sexto, com 28, defrontam-se no sábado, no Estádio Nacional, em Lisboa, partir das 15:30, em encontro da 18.ª jornada da I Liga.