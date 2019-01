Pepa: «Prevejo um jogo disputado, intenso e com qualidade»

O treinador do Tondela, Pepa, assumiu este sabado que quer dar sequência aos jogos feitos em casa, frente ao Desportivo das Aves, num desafio, da 19.ª jornaada da Liga NOS que prevê "intenso e com qualidade"."Queremos fazer um bom jogo, dar sequência aos jogos que temos tido em casa, sequência às exibições que temos tido ao longo dos últimos seis, sete jogos, portanto, prevejo um jogo disputado, intenso e com qualidade", desejou Pepa.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Desportivo das Aves, agendado para as 19:00 de segunda-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, o técnico 'auriverde' elogiou o clube que venceu a Taça de Portugal na última época."É uma equipa que não alterou assim tanto em relação à época passada, é uma equipa muito forte. Não interessa o número de pontos, nem a posição em que está, interessa que é uma final para nós, como é sempre, porque é o próximo jogo", assumiu.No comando técnico do Aves, saiu recentemente José Mota e entrou Augusto Inácio, mas sobre possíveis mudanças de comportamento da equipa adversária, Pepa brincou, alertando para o facto de não estar a "desvalorizar os treinadores"."O treinador não joga. Eu não jogo. O que eu quero dizer é que os jogadores é que são o mais importante de tudo, em todos os clubes, são os jogadores. Os jogadores do Aves são muito bons, são bons profissionais, são bons jogadores", reagiu.Neste sentido, Pepa disse que o Tondela tem de estar atento "às questões estratégicas", que o Aves alterou "um pouco contra o Vitória de Setúbal (2-1)", sendo que, agora, jogam fora de casa, mas frisou que o adversário "está identificado".Depois de, na primeira volta, terem ido empatar (2-2) na segunda jornada, ao campo do Desportivo das Aves, Pepa quer agora, em casa, que os jogadores do Tondela estejam em "concentração total e com um rigor defensivo sem bola muito grande e sem pressão"."Nem sempre conseguimos estar naquele registo que consideramos muito bom, mas, quando estamos, conseguimos pressionar o adversário e obrigá-lo a jogar mal. Também não temos problemas em reagrupar e defendermos com um bloco para potenciarmos o espaço nas costas que o adversário deixa", adiantou, esclarecendo que "acima de tudo é estar preparado para as situações" que surgem.O Tondela, 12.º classificado, com 19 pontos, e o Desportivo das Aves, 16.º, com 15, defrontam-se na segunda-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 19:00, em encontro da 19.ª jornada da Liga NOS.