Contudo, o técnico beirão olha para o adversário com respeito. "Pode parecer prematuro, e não quero ser injusto, tão pouco fazer comparações com o passado, mas vejo o Vitória como já não o via há muitos anos, com um plantel vasto, em quantidade e qualidade, parecido com aquilo que o Sp. Braga fez a época passada", sublinhou, por fim.



Tembeng, que passou a época passada lesionado, estreia-se em convocatórias.

Chegar à fase de grupos da Taça da Liga Allianz é algo que o Tondela nunca almejou e Pepa quer entrar na história por essa via."Nunca conseguimos entrar na fase de grupos, pelo que este jogo é uma final, que vamos disputar fora de casa", começou por referir Pepa no lançamento da partida no D. Afonso Henriques, diante do V. Guimarães (na segunda-feira), reconhecendo, porém, que esse dado não irá influir na maior ou menor dificuldade da partida.

