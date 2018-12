Pepa quer passar o Natal "fora da zona de descida"

O treinador do Tondela assumiu esta sexta-feira o objetivo de passar o Natal fora da zona de descida da Liga NOS, e, para conseguir isso, vencer na receção ao Marítimo, no sábado, em jogo da 14.ª jornada."O Marítimo também quer sair da posição em que está, mas somos nós, mais do que o adversário, que queremos passar o Natal fora da zona de descida, queremos voltar às vitórias, queremos fazer um grande jogo e é com esse alento e com esse objetivo que preparamos este jogo", afirmou Pepa.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, agendado para sábado, às 15h30, Pepa reconheceu que o treinador do adversário, Petit, "conhece bem os cantos à casa" uma vez que já foi treinador do Tondela."Sabemos que do outro lado está uma equipa forte e isso foi analisado, trabalhado e está identificado, mas o mais importante de tudo foi identificarmos o que não temos conseguido fazer de bem para melhorarmos e amanhã [sábado] dentro do campo darmos a resposta que temos de dar", reagiu.O treinador auriverde reconheceu que "cada jogo tem a sua história e a sua estratégia" e, neste sentido, assegurou que a sua equipa está "preparada para tudo", seja "um Marítimo a pressionar alto ou para um Marítimo com as linhas mais baixas"."Com o apoio dos adeptos do primeiro ao último minuto, porque é nestes momentos que nós precisamos mais. O momento não é bom, os resultados não têm sido bons, mesmo uma ou outra exibição não tem sido boa, sabemos das coisas, das responsabilidades, daquilo que não tem corrido bem, mas também ninguém se esconde", frisou.Pepa disse ainda que "ninguém pode ter medo de errar, porque o medo vai estar inerente a quem está lá dentro, portanto, há que desfrutar do jogo e colocar acima desse receio alegria e pensamento positivo" e pediu "pensamento positivo e alegria" dentro e fora de campo."É uma equipa resiliente e, às vezes, quando nos dão como mortos, reage sem que ninguém esteja à espera e é isso que nós queremos: reagir, vitória, bom jogo, alma, paixão, dedicação e apoio de tudo e de todos até ao último segundo. Queremos todos voltar às vitórias e às boas exibições e acredito cegamente que, todos focados, todos juntos, vamos conseguir voltar aos três pontos", afirmou.O Tondela, 17.º e penúltimo classificado com nove pontos, recebe o Marítimo, 15.º com 11, no sábado, a partir das 15h30.