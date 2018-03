Continuar a ler

"Conseguimos condicionar o Belenenses, porque tem uma fase de construção forte. Na primeira parte, faltou-nos 15 metros, estávamos muito baixos no campo. Na segunda parte, corrigimos e não nos encolhemos, estivemos mais confortáveis e houve duas oportunidades flagrantes, uma para cada lado", acrescentou, garantindo:"Queríamos a vitória, mas sair com um ponto é muito importante nesta caminhada. É muito importante empatar. Ganhámos um ponto. Nesta altura é preferível somar do que sumir. Queremos olhar para cima, mas somos realistas e temos de olhar para aquela 'linha de água'.""Foi mais um jogo sem sofrer golos. Encontrámos uma equipa que está numa fase muito boa. O Belenenses teve mais dificuldades neste jogo do que nos últimos três jogos juntos. Com a entrada do Silas, nota-se que a equipa evoluiu, está a fazer bom campeonato", prosseguiu o treinador, encerrando:"O que o Tondela passou no ano passado foi tão dramático, que não vamos descansar nem um segundo. Não dá. Neste momento, nós estamos aqui por uma diferença de um golo. Não há espaço para relaxar, até porque os maus momentos tocam a todas as equipas. Estamos numa boa fase, pelos pontos que temos conseguido. Relaxar é uma palavra que não entra no nosso grupo de trabalho."