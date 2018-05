O Tondela anunciou esta quinta-feira na internet ter chegado a acordo com o treinador, Pepa, com vista à renovação do contrato por mais uma temporada."A CD Tondela – Futebol, SDUQ informa que chegou a acordo com o treinador Pedro Filipe (Pepa) para a renovação do vínculo contratual até Junho de 2019", pode ler-se no site do clube.Pepa chegou ao CD Tondela em Janeiro de 2017 e liderou a equipa nas campanhas que culminaram com as permanências na Liga NOS em 2016/2017 e em 2017/2018.