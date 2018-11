Pepa: «Se com onze já é difícil...»

Pepa, treinador do Tondela, era um homem visivelmente triste com a derrota, mas para este desfecho considera que as expulsões foram decisivas."Fizemos tudo o que podíamos. Entrámos muito bem, fortes, também fomos felizes com o golo. O jogo estava bom, com oportundiades de golo de um lado e de outro, mas quando está 1-1 temos oportunidade de marcar e é depois o Benfica que marca, temos oportunidade para 2-2 e o Benfica faz o 3-1... Depois com as duas expulsões fica muito complicado. Foi uma luta tremenda, mas o minuto 53 marcou esta partida", salientou o técnico do emblema beirão, deixando ainda um apontamento ao árbitro João Pinheiro: "É muito difícil com 11, com menos um é ainda pior, mas mesmo assim tivemos oportunidade para 2-2. Eu até aceito a expulsão, mas tinham de ser os dois. Conta o bom senso e é preciso perceber o calor do jogo. Foi emotivo, mas foi pena esse lance".