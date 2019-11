Pepelu elogia Bruno Fernandes e aguarda conversa com Casillas

Pepelu tem 21 anos, cumpre apenas a primeira temporada fora de Espanha, a primeira num campeonato principal. Está no Tondela por empréstimo do Levante e não precisou de muito tempo para conquistar o estatuto de indiscutível na equipa de Natxo González. Consequência disso, estreou-se pelos sub-21 de Espanha em outubro passado e, agora, também está numa fase de ascensão na 'Rojita'.Em entrevista concedida à agência EFE, Pepelu abordou o seu passado, presente e futuro. Diz que a mudança para os beirões "correu muito bem", considera Bruno Fernandes "o melhor jogador da Liga" e guarda a expectativa de falar com Casillas quando o Tondela defrontar o FC Porto no Dragão, na 14.ª jornada da Liga NOS."Quando ponderas a opção de ir jogar para fora, a outra Liga é algo de novo e ao princípio tens a dúvida de como vai correr. Mas agradeço ao treinador, Natxo González, que me deu confiança para ir para lá [o Tondela] e isso é sempre importante para dar o passo definitivamente. Correu muito bem, estou muito contente de estar lá e estou muito feliz com isso", disse Pepelu, antes de responder a questões sobre mercado. "Estou concentrado no Tondela, que é onde me está a ser dada a oportunidade de dar mais este passo que procurava e agora só posso dizer que apenas penso em estar focado no Tondela e em fazer o melhor possível", apontou."O objetivo que temos é claro, porque estabelecemos desde o primeiro dia que é fazer a melhor campanha possível e melhorar a cada dia para que a equipa seja melhor. A cada dia somos mais ambiciosos e queremos fazer as coisas bem. Vamos perseguindo objetivos pequenos e pouco a pouco", referiu, quando confrontado com as ambições coletivas do Tondela para a presente temporada.Os auriverdes estão no 8.º lugar da Liga NOS, com 15 pontos, e esta época até já derrotaram o Sporting, onde pontifica uma das figuras do campeonato. "Temos feitos 11 jogos e, sim, fica-se com ideias sobre alguns jogadores. Para mim o Bruno Fernandes é o melhor jogador da Liga e o mais desequilibrador da sua equipa, o que define com pequenos detalhes", referiu Pepelu, numa entrevista em que também apontou ao jogo da 14.ª jornada, com o FC Porto, mas por outras razões. "Espero que, quando formos jogar contra o FC Porto, possa falar com Casillas, porque me deixaria muito feliz", atirou. Esse desafio será no fim-de-semana de 15 de dezembro.Pepelu comentou ainda a ação de David Belenguer e do grupo Hope na SAD beirã. "Pelo que sei, foram muito bem recebidos no ano passado. Eles compraram o clube, mas todos os que trabalham lá são gente que leva muito tempo de Tondela e que tem muito carinho. Eles incutiram algum toque pela sua forma de trabalhar, mas é um clube muito familiar com um grande ambiente no dia a dia e toda a gente está feliz. E isto reflete-se nos resultados", disse Pepelu.O jogador encontra-se ao serviço da Seleção sub-21 de Espanha, que se prepara para defrontar Israel na próxima terça-feira, em jogo referente à fase de qualificação para o Euro'2021.