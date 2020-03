Pepelu: «Vir para Portugal implicou um salto de qualidade»

O protagonismo que dentro do campo Pepelu tem reclamado para si esta temporada no Tondela prende a atenção do país vizinho. Em entrevista na edição desta terça-feira do jornal 'Marca', o médio salientou o salto de qualidade que foi deixar, por empréstimo, o Levante, onde jogava na equipa B que milita na 2ª divisão B, para se mudar para o Tondela, da 1ª Liga portuguesa.





"Tive dúvidas sobre a adaptação, mas foi um desafio diferente que envolveu um salto de qualidade - vinha de jogar na 2ª divisão B espanhola - e isso me ajudaria a melhorar. A Liga portuguesa é uma liga com muito contacto e tenho crescido física e defensivamente", contou o camisola 14 dos auriverdes.A 'Marca' referiu que Pepelu é o 6º jogador da Liga NOS com mais recuperações de bola (44) e o 10º com mais passes certos no meio-campo adversário (447). "Nem mesmo nos meus melhores sonhos eu esperava algo assim. Estou a desenvolver o desempenho ideal, mas não imaginava ter estes dados", frisou ainda.Reconhecendo que ter os compatriotas David Belenguer como presidente da SAD e Natxo González como treinador facilitam no aspeto comunicativo, o espanhol falou igualmente do prémio que foi a primeira chamada à 'La Rojita', seleção sub-21 de Espanha, no passado mês de novembro. "Estar nessa lista, com grandes jogadores, é o melhor prémio", remata.Pepelu, que diz ser seu objetivo jogar pela equipa principal do Levante no futuro, foi goleado por Afonso Figueiredo, em representação do Aves, no passado sábado. na jornada de FIFA da Liga NOS, por 4-1, e o centro-campista, com uma boa bose de humor, 'culpou' o Pepelu virtual: "Devo dizer que o Pepelu do jogo é pior que o real. Eles deram-me pouca média, pouco ritmo ... Espero que no próximo ano subam estes índices."