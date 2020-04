Pepelu: «Ficar sozinho é difícil, mas há que ser forte mentalmente»

Pepelu tem de gerir muito bem a dimensão psicológica. É o que se deprende das palavras do médio espanhol com o coração no outro lado da fronteira. "Estamos perante uma situação difícil. Temos de treinar em casa, seguir o plano do clube e esperar. Ficar sozinho em Tondela é difícil, há que ser forte mentalmente. Todos gostarism de estar perto da família neste momento", afirmou, em declarações, esta tarde, ao Canal 11.





O camisola 14 dos beirões prosseguiu abordando como tem sido, no lado profissional, o contacto com a equipa técnica, e no lado pessoal, o contacto com a família. "A cada semana é-nos enviado um plano semanal de trabalho. Temos de treinar o máximo possível. A cada dia falo com a minha família, que também está em casa. Não sabíamos a magnitude desta situação e acho que Portugal conseguiu antecipar-se e evitar que a situação se tornasse ainda mais grave", apontou.Sobre quando regressar os campeonatos, Pepelu defende que, assim que estejam reunidas as condições para voltar a haver futebol, as equipas terão de ter tempo para se preparar: "Acho que temos de ter uns 15 dias para nos prepararmos..."