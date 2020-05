Pepelu: «Que os treinos sejam mais de 'joguinhos' e não tanto de corrida»

Pepelu sorria com a evolução dos treinos do Tondela dos individualizados até aos coletivos, passando por um progressivo aumento da intensidade nas sessões de trabalho.



"O grupo está assimilar outra vez os treinos. Hoje já foi mais intenso na parte final. Havia muita vontade de regressar e de sentir a bola. É muito importante sentir que estamos juntos outra vez e ver as sensações dos colegas, para que em breve os treinos sejam mais de ‘joguinhos’ e não tanto de corrida", explica-se o médio espanhol.



Toda esta preparação tem como fim chegar à retoma da Liga um passo à frente dos adversários. "Estamos a seguir todo esse trabalho que manda a equipa técnica para ficar da melhor maneira possível e, quando voltar o campeonato, estar melhor do que o resto das equipas", concluiu o camisola 14, ele que está emprestado pelo Levante.