Pepelu reforça Tondela

O médio espanhol Pepelu vai vestir a camisola do Tondela até junho de 2020, por empréstimo do Levante, anunciou esta sexta-feira a SAD do clube da Liga NOS.





"O médio internacional pelas seleções jovens de Espanha tem 20 anos e chega do Levante num empréstimo válido até 30 de junho de 2020", indica o comunicado da SAD tondelense.Pepelu junta-se assim a Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão, treinado esta temporada pelo espanhol Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.