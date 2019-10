Pepelu volta para a montra

Pepelu tem via aberta para regressar à titularidade, depois de não ter sido opção de Natxo González no duelo com o Feirense, para a Taça de Portugal. Após ter estado, pela primeira vez, ao serviço da seleção sub-21 de Espanha, o jogador formado no Levante regressa e para se exibir na... montra dos grandes.

É que o Tondela tem pela frente dois jogos caseiros diante do Benfica (este domingo) e do Sporting (uma semana depois). Ciclo que Pepelu tentará, por certo, aproveitar para mostrar o seu valor em jogos naturalmente mais mediáticos. O médio, de apenas 21 anos, tinha atuado apenas no 3º escalão espanhol, no Levante B e no Hércules, foi emprestado pelos valencianos ao Tondela neste verão e adaptou-se rapidamente a Portugal e à Liga NOS.