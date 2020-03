Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Philipe Sampaio alerta para as 'fake news' Central pede que as redes sociais sejam usadas para falar com a família

A carregar o vídeo ... A mensagem de Philipe Sampaio A mensagem de Philipe Sampaio