Philipe Sampaio convence Natxo González

Philipe Sampaio foi o jogador escolhido pelo departamento de comunicação do Tondela para, na noite desta quarta-feira, mostrar o seu trabalho físico durante este período de isolamento, quer correndo na bicicleta com o filho no colo ou a proceder a exercícios de fortalecimento muscular.





O central brasileiro não começou como uma das opções iniciais dos beirões na parte inicial desta temporada, mas, entretanto, convenceu Natxo González e tem sido um dos onze eleitos do espanhol.