Philipe Sampaio desfalca defesa do Tondela

Pelo terceiro jogo consecutivo, Natxo González apostou num sistema com três defesas-centrais. No entanto, estará obrigado a mexer na estrutura para o próximo jogo, diante do Belenenses SAD. Isto porque Philipe Sampaio foi expulso em Paços de Ferreira, graças a um segundo cartão amarelo já depois dos 90’, pelo que terá de cumprir um jogo de suspensão.

O treinador do Tondela poderá voltar ao modelo anterior, com Yohan Tavares e Bruno Wilson no eixo defensivo, ou então manter o sistema de três centrais, dando aí oportunidade a Ricardo Alves.

Certo é que não faltará tempo ao técnico para estudar esta situação. Tendo em conta que o Tondela já foi eliminado da Taça de Portugal – aos pés do Feirense, na 3ª eliminatória – a equipa voltará à ação apenas a 1 de dezembro, dentro de 19 dias, altura em que os auriverdes vão medir forças com o Belenenses SAD, para a Liga.