Philipe Sampaio doa cabazes de alimentos a famílias carenciadas de São Paulo

Philipe Sampaio, defesa-central do Tondela, juntou-se à onda de solidariedade no combate ao coronavírus, nesta caso no Brasil, de ontem é natural. O jogador agiu junto da comunidade COHAB Raposo Tavares, em São Paulo, onde viveu durante a infância e adolescência e doou 70 cabazes alimentares destinados a famílias carencias nesta fase da pandemia.





Em declarações difundidas pela sua assessoria, Philipe Sampaio destacou a importância de ajudar quem precisa: "Penso que é sempre importante ajudarmos quem precisa, este período está a ser muito difícil para todos e é ainda mais duro para quem é mais necessitado. Tudo aquilo que pudermos fazer na luta contra a Covid-19 é bem-vindo. Solidariedade e união são essenciais para que todos possamos sair bem dessa crise."