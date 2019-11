Philipe Sampaio: «Estamos sólidos e no caminho certo»

Philipe Sampaio, central Tondela, destacou o rendimento apresentado pelo Tondela nas últimas semanas, acentuado pelo triunfo da semana passada, diante do Sporting. O brasileiro ascendeu ao onze no jogo com o Boavista e não voltou a perder o estatuto de titular, sendo que neste período o Tondela só sofreu um golo do Benfica, em jogos da Liga NOS - já na Taça de Portugal a equipa consentiu três do Feirense e foi eliminada."Fico muito feliz com esses números e, principalmente, com o nosso rendimento dentro de campo. Nossa equipe apresenta uma solidez defensiva muito boa. Conseguimos um ponto importante diante do Boavista fora de casa, vencemos nas Aves, seguramos o Sporting e conseguimos a vitória no final, sem sofrer golos, o que é muito importante não só para os jogadores da defesa, mas para o grupo como um todo. Estamos sólidos e no caminho certo", começou por dizer o central, em declarações difundidas pela sua assessoria de comunicação."Penso que os três pontos contra o Sporting podem demonstrar essa nossa solidez. Diante de um adversário muito forte, conseguimos um resultado positivo e não sofremos golos. Foi uma grande vitória, um excelente resultado que mostra que somos muito capazes", acrescentou Philipe Sampaio, apontado de imediato o foco ao duelo deste domingo, com o P. Ferreira."O nosso objetivo é sempre a vitória e o meu foco, em primeiro lugar, é em manter essa solidez defensiva, ajudar sempre a minha equipa. Sabemos que não há jogos fáceis, mas estamos com um bom registo fora de casa e mantê-lo será importante para as nossas pretensões na temporada", apontou.