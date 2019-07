Philipe Sampaio reforça defesa do Tondela

O defesa central Philipe Sampaio assinou um contrato até 2021 com o Tondela, anunciou esta quarta-feira a SAD do clube da Liga NOS."O defesa central, de 24 anos, assina contrato válido até junho de 2021, depois de ter representado na última temporada o Feirense", adianta o comunicado.O defesa brasileiro Philipe Sampaio também já representou em Portugal o Boavista, além do Feirense.Philipe Sampaio junta-se assim a Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão, treinado esta temporada pelo espanhol Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.