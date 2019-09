Philipe Sampaio traz a desejada solidez

Desgostoso com o número de golos que a equipa vinha sofrendo, Natxo González promoveu algumas mudanças no onze inicial diante do Boavista.



Uma das novidades foi a estreia de Philipe Sampaio como aposta de início do espanhol e a verdade é que o defesa-central cumpriu com as expectativas do técnico, ajudando os beirões a manter a baliza inviolada.