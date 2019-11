Pité acelera recuperação para jogo com o Belenenses SAD

Pité contraiu uma lesão muscular na coxa direita no decorrer da semana anterior ao jogo com o P. Ferreira e, à medida que realiza tratamento e trabalho de campo, cresce a probabilidade do médio-ofensivo estar apto para o jogo de dia 1 de dezembro, com receção ao Belenenses SAD, data do regresso à competição dos auriverdes.

O camisola 10, que também pode jogar a extremo, tem um golo em sete jogos esta época e Natxo González tem-se servido da polivalência e virtuosismo do canhoto.