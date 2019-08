Pité pede apoio: «É mais fácil com vocês»

O Tondela estreia-se nos jogos em casa para a Liga na próxima segunda-feira, diante do Portimonense, e aí procurará a primeira vitória oficial de 2019/20.





"Vai ser um jogo difícil como todos os outros da primeira liga. Estamos a jogar em casa, diante dos nossos adeptos, e tudo o que queremos é conquistar os três pontos", afirmou, em antevisão, o médio Pité.O canhoto falhou a primeira jornada no Bonfim, mas desta vez garante que está mais que preparado para este desafio. "Tive um pequeno contratempo na coxa, mas já estou a trabalhar e estou pronto para jogar no próximo jogo. É mais fácil com vocês, nossos adeptos, e vai-se fazer sentir o vosso apoio", disse, frisando, por fim, a importância de se sentir o apoio beirão nas bancadas.