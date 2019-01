Pité quer marcar ao Sporting em jogo "muito complicado" para o Tondela

O médio Pité assumiu esta sexta-feira que gostava de marcar frente ao Sporting, num duelo que anteviu "muito complicado" para o Tondela e no qual será preciso "roçar a perfeição", referente à 16.ª jornada da Liga NOS."Se for opção do treinador, espero bem que sim [marcar], para o bem da equipa e para mim. É um jogo muito complicado, toda a gente o assume, um jogo muito difícil, em que precisamos de roçar a perfeição para trazer o que queremos, que é a vitória e dar seguimento ao grande momento em que estamos. Temos três vitórias seguidas, esperemos conseguir a quarta num jogo muito complicado", admitiu Pité.Em conferência de imprensa antes do treino de hoje e em referência ao jogo de segunda-feira, o médio, autor dos dois golos que deram a vitória ao Tondela por 2-1 no último jogo, frente ao Santa Clara, nos Açores, revelou que o segredo é acreditar."Temos de acreditar sempre no nosso valor, neste caso no meu, que a qualquer momento posso ser chamado, acreditar que tenho qualidade para ajudar a equipa e neste jogo consegui fazer isto e estou muito feliz", assumiu.Ainda assim, Pité manifestou a vontade de "trabalhar sempre, jogando pouco ou muito", pois "o trabalho é sempre igual, da mesma maneira, todas as semanas, para ser opção válida para o treinador"."O trabalho, desta vez, foi mais notório. Consegui entrar bem, fiz dois golos e espero, como esperava antes, ter oportunidades para demonstrar o meu trabalho lá dentro, no campo, que é onde interessa", desejou o médio, natural de Aveiro, que veste a camisola do Tondela há três épocas.Nesse sentido, Pité disse esperar "ser mais utilizado, ter mais minutos e ajudar mais a equipa", mas apenas "se assim o treinador o achar", observou o médio, que já contabilizou sete jogos oficiais desde o início da temporada, tantos quantos realizou na época inteira passada.O Tondela, 14.º classificado, com 15 pontos, e o Sporting, segundo, com 34, defrontam-se na segunda-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, partir das 19 horas, em jogo da 16ª jornada da Liga NOS.