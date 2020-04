Plantel do Tondela fica de férias até final de abril

O plantel do Tondela entrou, esta sexta-feira, de férias, isto já depois de ter realizado o último treino em conjunto, da parte da manhã. Segundo anunciou o emblema beirão, este período de descanso será válido até ao final do mês de abril e durante esta fase o grupo está autorizado a reduzir as cargas de trabalho.





"O plantel principal do CD Tondela está a partir de hoje de férias. Ainda que em casa, os jogadores auriverdes foram autorizados pela SAD a abrandarem o ritmo de treinos que levavam nas últimas três semanas, sempre com a monitorização da equipa técnica. O grupo de trabalho treinou em conjunto esta manhã via-internet, entrando agora, até ao final de abril, em período de férias. O plantel fica a seguir um plano de treinos em todo idêntico ao que é levado a cabo num outro qualquer período de descanso, sem a natural rigidez das últimas semanas", podia ler-se numa nota publicada no site oficial.