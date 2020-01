Plantel mantém a forma nas férias

Em plenas férias natalícias e com o regresso aos treinos apenas marcado para a próxima segunda-feira, os jogadores do Tondela não facilitam e têm treinado durante o período de descanso. Xavier e Denilson postaram, inclusive, vídeos nas redes sociais, onde é visível o trabalho para manter a forma, sendo que o segundo está a passar as férias no Brasil. Assim, mostram estar a dar seguimento aos planos individualizados que lhes foram entregues.