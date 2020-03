Preparador físico do Tondela defende retorno da competição com uma "mini pré-época"

As incertezas sobre o regresso da competição acarretam outro tipo de questões, tais como a condição física dos jogadores após várias semanas em casa. Sergio Villacampa, preparador físico do Tondela, defende que haja uma "mini pré-época" antes do retorno do campeonato.





"Teremos, na minha opinião, que fazer uma mini pré-época e não teremos muito tempo para fazer essa gestão das cargas de treino e assim o risco de lesão será alto. Teremos que ter muito cuidado neste capítulo porque todos sabemos que as lesões são multifatoriais, ou seja, podem ocorrer devido a uma série de razões e a parte psicológica será, sem dúvida, uma dessas razões", explicou o adjunto de Natxo González em entrevista à 'Golo FM'.Sergio Villacampa prosseguiu dando conta de como tem sido monitorizado o treino do plantel nesta fase. "Os hábitos de trabalho estão limitados às rotinas que todos percebemos e estamos a viver. Com isto, a equipa técnica forneceu a todos os jogadores planos de trabalho individualizados, todos eles com o foco principal na manutenção do tónus muscular e na resistência, tendo no entanto a consciência que nunca será a mesma coisa que um treino dito 'normal'", relata.Por outro lado, o preparador físico dos beirões refere-se de novo ao controlo da "parte psicológica": "A equipa técnica achou por bem realizar um controlo através do feedback dos atletas, seja por Whatsapp ou por chamada telefónica. Tudo com o objetivo de tentarmos perceber como se estão a sentir os jogadores com o trabalho que estão a realizar, mas também este controlo preocupa-se com a parte psicológica porque, tal como disse atrás, estamos a falar de jogadores que estão habituados a um certo treino diário e agora estão perante uma realidade completamente diferente."