Preparador-físico do Tondela e a 1ª semana de treinos: «Principal objetivo é evitar as lesões»

O Tondela cumpriu nesta quarta-feira o seu segundo dia de treinos após regressar do confinamento social a que estiveram votados plantel, equipa técnica e 'staff'. Sergio Villacampa, preparador físico dos auriverdes, explicitou como têm sido os trabalhos no relvado.





"Na 1ª semana de trabalho, o principal objetivo é evitar as lesões. O jogadores conseguiram manter a condição física em casa, mas não mantiveram as ações mais mecânicas do futebol, como a aceleração e a velocidade em alta intensidade. Procuramos um trabalho contínuo em termos de resistência", afirmou o adjunto de Natxo González em declarações aos meios do clubeSergio Villacampa dá conta ainda de que a meta passa por aumentar gradualmente a "intensidade" das sessões de treinos. "Temos um plano de manter essa progressão nos conteúdos e tentar colocar mais treinos de alta intensidade. Veremos que feedback podemos extrair. Só no dia-a-dia podemos constatar isso", concluiu.Ainda sobre o segundo dia de treinos, o Tondela publicou uma fotogaleria onde dá para ver que não faltou o sol e sorrisos nos rostos dos jogadores.