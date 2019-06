Presidente da SAD do Tondela quer equipa "competitiva desde o primeiro dia"

O presidente da SAD do Tondela disse hoje à agência Lusa que o principal objetivo para a época 2019/20 é ter uma "equipa competitiva desde o primeiro dia" para manter o clube na Liga NOS."Que sejamos competitivos, sem nunca perder de vista quem somos, sendo competitivos desde o primeiro dia, porque não queremos esperar pelos últimos instantes para provarmos isso mesmo", revelou David Belenguer.Em 2018/19, o Tondela apenas garantiu a manutenção na última jornada, ao vencer em casa do Desportivo das Aves, por 5-2, numa época em que o espanhol adquiriu 80 por cento da SAD do clube.David Belenguer adiantou que "a gestão desportiva, que tem um novo diretor, Luís Agostinho, juntamente com toda a equipa de Antonio Cordón, da Hope Group, está a trabalhar para construir um plantel competitivo que faça toda a região centro do país sentir orgulho em ter o Tondela como seu representante"."Fora do campo estamos a trabalhar para continuar a otimizar os recursos do clube que já funcionava bem, para assim fortalecer ainda mais a nossa 'cantera' que deve continuar a dar frutos como aconteceu com Ruben Fonseca ou Jaquité", assumiu.David Belenguer, que não quis revelar o orçamento previsto para a nova temporada na Liga, explicou ainda que estão a "melhorar as infraestruturas" do clube e apontou o dia 15 de julho para o fim das obras de melhoria que estão a decorrer "nas instalações do estádio, nas zonas do ginásio e balneário da equipa principal" de futebol.O presidente da SAD espera que os jogadores "aceitem o compromisso e defendam com orgulho a camisola do Tondela" e que sejam uma equipa fiável", à semelhança do que disse o novo treinador, Natxo González, na sua apresentação.Vindo do Deportivo da Corunha, o espanhol de 52 anos, assumiu, na sua apresentação, que é um treinador "ambicioso" e que se move por "objetivos parciais para chegar ao objetivo final" de manter o Tondela na I Liga de futebol português.